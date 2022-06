Calendrier de l’Avent, 1 décembre 2022, .

Calendrier de l’Avent

2022-12-01 17:00:00 – 2022-12-24 17:30:00

Tous les soirs, à 17h, petits et grands assisteront à l’ouverture des volets du Calendrier, des petits porteurs de lumière accompagnent l’allumeur de réverbères, et vous feront découvrir chaque jour une image issue du patrimoine historique et religieux, des rites et coutumes et des personnages légendaires de notre région. Certains jours pour prolonger la féérie du moment, ce cérémonial est accompagné d’une animation spécifique.

