Calendales à Raphèle Raphèle, 17 décembre 2021, Raphèle-lès-Arles.

Au programme : **Vendredi 17 décembre** -Goûter pour les enfants et les familles, offert par le comité des fêtes, en présence du Père Noël ; ateliers de création de cartes de voeux à accrocher au sapin, animation et lectures avec la maison d’édition Verte Plume, salle Gérard Philipe à partir de 17h. -Abrivado aux flambeaux par la manade Clément, à 19h30. -Feu d’artifice et apéritif au Café du Commerce, à 20h30. **Samedi 18 décembre** -Course au plan de quatre taureaux avec la manade Clément, arènes Plantevin à 10h et 15h. A 12h, buvette et restauration. Entrée : enfant 2 € – adulte 4 €, sur présentation du passe sanitaire.

Le Comité des fêtes de la jeunesse raphéloise organisent les Calendales à la veille de Noël.

Raphèle Raphèle-les-Arles 13280 Raphèle-lès-Arles Bouches-du-Rhône



2021-12-17T17:00:00 2021-12-17T21:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T17:00:00