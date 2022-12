Calema Marseille 2e Arrondissement, 18 novembre 2023, Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement.

EUR 41 62 Calema est un duo formé par deux frères, António et Fradique, originaires de São Tomé-et-Príncipe, état insulaire africain proche de l’équateur.



Leur musique et performances live mélangent plusieurs influences, à l’image de leur parcours : musiques africaines, ambiances insulaires et sonorités lusitaniennes. Avec plus de 70 dates en 2022 soldout dans des pays comme le Portugal, Suisse, Pays-Bas,États-Unis, Pays Lusophones, l’Olympia de Paris, les frères Calema montrent que la musique est bien plus qu’une passion. Chacun de leurs disques est un événement.



Après une décennie de hits et de nombreux #1, dans plusieurs pays, ils n’ont pas oublié les années passées en France et souhaitent aujourd’hui, donner une nouvelle lecture à certains de leurs tubes, avec des versions franco portugaises. Te Amo (DJ Youcef remix) est le premier inédit, désormais disque d’or en France.



En 2023, ils vous présentent un nouvel album et un show mémorable. Venez vibrer au rythme des grands succès des Calema. Un spectacle avec beaucoup de surprises, qui va rester à jamais gravée dans votre mémoire



DYAM en accord avec Klasszik présente ce spectacle.

Calema vous donne rendez-vous au Cepac Silo le 18 novembre 2023.

