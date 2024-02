CALEMA ACCOR ARENA Paris, vendredi 10 janvier 2025.

– Soyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le 26 janvier 2024 à 16h2024 sera une année riche pour les 2 frères portugais Calema. Pour célébrer leurs 15 ans de carrière dans les pays lusophones, le groupe donnera une série de concerts évènement dans toute l’Europe et sortiront un nouvel album intitulé Voyage . Ce nouvel opus comportera de nouvelles compositions en français, comme en portugais. Emmène-moi est le nouvel extrait, entre sonorités pop, latino et afro. Le 10 janvier 2025, Fradique et Antonio donneront un concert évènement à l’Accor Arena de Paris, une première pour un groupe Lusophone en France.

Tarif : 42.00 – 89.00 euros.

Début : 2025-01-10 à 20:00

Réservez votre billet ici

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75