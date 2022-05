Calèche et énergie renouvelable – Festival de la randonnée Chamole Chamole Catégories d’évènement: Chamole

Jeudi 26 mai 2022 Laissez-vous guider, au pas des chevaux, dans les plaines ventées de Chamole où résident de grands colosses qui transforme le vent en énergie. Vous partirez aussi à la rencontre des plantes sauvages et des autres habitants jusque dans la forêt pour comprendre comment la forêt, les vaches, les oiseaux et les abeilles interagissent avec ces nouveaux arrivants.

