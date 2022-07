Calèche dans les vignes, au Clos Basté, 26 juillet 2022, .

Calèche dans les vignes, au Clos Basté



2022-07-26 – 2022-07-26

EUR 37 37 Avec Gilles et Marlène de la ferme Au Bèth Loc et leurs juments, Union et Tirana !

10h : accueil et présentation de l’appellation et du Clos Basté.

10h30 : partons au rythme des sabots. Laissez-vous emmener jusqu’au Dirac, grand terroir d’Hagedet.

12h : déjeuner et dégustation dans les vignes.

15h : retour au domaine pour le Pacherenc moelleux et sa tourte.

Sur réservation.

