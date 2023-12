Le bain du Nouvel An Cale du Passage Le Relecq-Kerhuon, 7 janvier 2024, Le Relecq-Kerhuon.

Il n’existe pas de meilleure manière pour commencer l’année ! Vous l’attendiez, il est de retour, le traditionnel bain du nouvel an ! On vous l’accorde, il n’aura pas lieu le 1er janvier, mais quelques jours plus tard !

Alors curieux de découvrir les sensations d’un bon bain glacé ? Ce rendez-vous est fait pour vous ! Et en plus si vous venez déguisés (par dessus votre combinaison pour les plus frileux), vous serez peut-être récompensé, car oui, un concours de costume est organisé.

Pas de panique, vous ne vous jetterez pas à l’eau sans un petit échauffement préalable ! Chantal Frankhausser s’occupera de faire monter la température et de réchauffer vos muscles en musique !

Et pour mettre l’ambiance et vous accompagner, le Bagad Kerhorre et AEMV seront présents !

Pas d’inquiétude, la SNSM se chargera de votre sécurité !

