Saint-Malo

Sorties mer en plongée sous-marine cale du naye, 23 mai 2023, Saint-Malo. Sorties mer en plongée sous-marine 23 et 24 mai cale du naye Tarif : 45 euros 2 dates sont proposées pour ces stages de plongée (une seule inscription possible par étudiant)

– mardi 23 mai (8h30 – 16h)

– mercredi 24 mai (9h15 – 16h45)

2 plongées par jour.

Déplacement en co-voiturage possible (une fois votre inscription finalisée, vous pourrez accéder à un forum pour valider, demander ou proposer un covoiturage).

Repas (pique-nique) à prévoir par les stagiaires. cale du naye Cale du Naye, saint malo Saint-Malo 35400 Saint-Servan – Solidor Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-05-23T08:30:00+02:00 – 2023-05-23T16:00:00+02:00

2023-05-24T09:00:00+02:00 – 2023-05-24T16:30:00+02:00 siuaps animation

