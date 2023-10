Visite guidée : Georges, Gaston et les autres… Cale de la marine Villeneuve-sur-Lot, 6 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Un voyage dans le temps grâce à cette visite-enquête, au début du XXe siècle, en compagnie du député Georges Leygues, de l’architecte Gaston Rapin et quelques autres !.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Cale de la marine Place de la Marine

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Take a trip back in time with this investigative tour of the early 20th century, in the company of MP Georges Leygues, architect Gaston Rapin and others!

Haga un viaje en el tiempo con este recorrido de investigación de principios del siglo XX, en compañía del diputado Georges Leygues, el arquitecto Gaston Rapin y muchos otros

Jahrhunderts mit dem Abgeordneten Georges Leygues, dem Architekten Gaston Rapin und einigen anderen eine Zeitreise in die Vergangenheit!

Mise à jour le 2023-10-17 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47