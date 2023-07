Algues et Bigorneaux Cale de Gonneville Blainville-sur-Mer, 18 août 2023, Blainville-sur-Mer.

Blainville-sur-Mer,Manche

En compagnie de l’association AVRIL, découvrez les bigorneaux et autres petits habitants des algues de notre littoral et recensez-les dans le cadre de Sciences participatives BIOLIT. Inscription obligatoire..

2023-08-18 14:30:00 fin : 2023-08-18 16:00:00. .

Cale de Gonneville

Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



With the AVRIL association, discover the periwinkles and other small inhabitants of the seaweeds of our coastline and count them in the framework of BIOLIT participative sciences. Registration required.

En compañía de la asociación AVRIL, descubra los bígaros y otros pequeños habitantes de las algas de nuestro litoral y cuéntelos en el marco del programa de ciencia participativa BIOLIT. Inscripción obligatoria.

Entdecken Sie in Begleitung des Vereins AVRIL die Bigorneaux und andere kleine Algenbewohner unserer Küste und zählen Sie sie im Rahmen der partizipativen BIOLIT-Wissenschaften. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche