Cet évènement est passé Village associatif des Calbanons de La Cafrine à Grands-Bois Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois L’Eperon Catégories d’Évènement: L'Éperon

La Réunion Village associatif des Calbanons de La Cafrine à Grands-Bois Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois L’Eperon, 17 septembre 2023, L'Eperon. Village associatif des Calbanons de La Cafrine à Grands-Bois Dimanche 17 septembre, 08h00 Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois Entrée libre – Renseignements au 0262 32 60 20 ou au 0693 66 49 86 Programme du Dimanche 17 septembre aux Calbanons de La Cafrine de Grands-Bois 8H

Départ course patrimoine « Ti’ Pa Ti’ Pa Narivé » (Zone Maxime Rivière) 10H

Inauguration avec orchestre cuivre et, « Riz Sofé » 8h à 18h Village associatif

Scène de vie lontan, exposition, tressage vacoa,

Jeux Lontan, percussions traditionnelles

Voiture Lontan, généalogie, kiosque photos

Ambiance salle verte, danses traditionnelles,

Pistaches grillés, fruits et légumes lontan

Sirandane et conte 13H à 15H30

Ateliers culinaires, dégustations mets et jus lontan, danse 15H à 20H

Concert avec les artistes Lois, Zeko, Max Lauret et… surprise ! Dimanche 17 septembre de 8h à 20h

RDV : Calbanons de la Cafrine (rue Émilien Apalama)

Renseignements au 0262 32 60 20

Inscription course patrimoine : 0693 66 49 86 Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois, 97410 Saint-Pierre L’Eperon 97410 La Réunion La Réunion 0262 32 62 20 Prendre la direction sud-est sur avenue du Général de Gaulle ; au rond-point, prendre la 3e sortie sur route départementale 29/D29 ; prendre à droite sur rue du Versant ; prendre à gauche sur rue du Plateau ; tourner à droite pour rester sur rue du Plateau ; prendre la 1re à droite et rester sur rue Emilien Apalama. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T06:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T06:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Line Leclair Détails Catégories d’Évènement: L'Éperon, La Réunion Autres Lieu Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois Adresse Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois, 97410 Saint-Pierre Ville L'Eperon Departement La Réunion Lieu Ville Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois L'Eperon latitude longitude -21.351101;55.513401

Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois L'Eperon La Réunion https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'eperon/