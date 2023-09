Visite guidée des Calbanons de la Cafrine Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois L’Eperon, 16 septembre 2023, L'Eperon.

Visite guidée des Calbanons de la Cafrine Samedi 16 septembre, 09h00 Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois Réservation obligatoire

Visite guidée des Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois

Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois, 97410 Saint-Pierre L’Eperon 97410 La Réunion La Réunion 0262 32 62 20 [{« type »: « phone », « value »: « 0262 32 60 20 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0692 72 21 39 »}] Prendre la direction sud-est sur avenue du Général de Gaulle ; au rond-point, prendre la 3e sortie sur route départementale 29/D29 ; prendre à droite sur rue du Versant ; prendre à gauche sur rue du Plateau ; tourner à droite pour rester sur rue du Plateau ; prendre la 1re à droite et rester sur rue Emilien Apalama.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

Pascal Laude