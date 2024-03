CALANQUES ET FLEURS Le GYPSO Marseille, lundi 18 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-18 09:30

Fin : 2024-06-16 18:00

Au GYPSO, l’artiste photographe Pixeliums présente à travers une vision très colorée, sa nouvelle collection de fleurs.

Séduit par ce thème, l’artiste revisite ce domaine pour délivrer sa propre vision des éléments de la nature.

Avec ses images réalisées dans un nouvel espace de couleurs, chaque photo surprend tant sa perception visuelle échappe à toutes les associations couleurs/objets réalisées à travers le quotidien.

Un autre équilibre s’installe lorsque le regardeur accepte le changement et laisse son regard flotter dans ce nouveau monde de couleurs et de tonalités.

N.B. toutes les photographies sont réalisées en une seule prise, sans utilisation de logiciel de retouches.

Le GYPSO 80 rue Emile Zola 13009 Marseille 9e Arrondissement Marseille 13009 Bouches-du-Rhône