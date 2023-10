Balade sur le chemin de Sormiou avec les ânes Calanque de Sormiou Marseille 8e Arrondissement, 8 octobre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Cet automne, embarquez au cœur de l’Invisible : randonnées, ateliers découverte, conférences, visites guidées, etc. Une soixantaine d’événements vous attend, du samedi 23 septembre au dimanche 5 novembre. Découvrez le programme et inscrivez-vous !. Enfants

2023-10-08 11:00:00 fin : 2023-10-08 15:00:00. .

Calanque de Sormiou Point de rendez-vous précisé à la réservation

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This autumn, embark on a journey to the heart of the Invisible: hikes, discovery workshops, lectures, guided tours and more. Around sixty events await you, from Saturday September 23 to Sunday November 5. Discover the program and register!

Este otoño, embárquese en un viaje al corazón de lo Invisible: excursiones, talleres de descubrimiento, conferencias, visitas guiadas y mucho más. Le esperan unas sesenta actividades, del sábado 23 de septiembre al domingo 5 de noviembre. Descubra el programa e inscríbase

Diesen Herbst können Sie sich in das Herz des Unsichtbaren begeben: Wanderungen, Entdeckungsworkshops, Vorträge, Führungen und vieles mehr. Rund 60 Veranstaltungen erwarten Sie von Samstag, dem 23. September, bis Sonntag, dem 5. November. Entdecken Sie das Programm und melden Sie sich an!

