Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary Brest, 20 novembre 2022, Brest. Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

1 rue Alexandre Ribot Patronage Laïque Guérin Brest Finistère Patronage Laïque Guérin 1 rue Alexandre Ribot

2022-11-20 – 2022-11-20

Patronage Laïque Guérin 1 rue Alexandre Ribot

Brest

Finistère Synopsis : Dans un convoi qui progresse vers l’ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane. Réalisateur : Rémi Chayé Film d’animation Avec les voix de Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian Produit par Maybe Movies; Norlums. Sortie en salle en 2020 / 1h 22min Séance conseillée à partir de 6 ans +33 2 98 46 25 58 Patronage Laïque Guérin 1 rue Alexandre Ribot Brest

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistère Patronage Laïque Guérin 1 rue Alexandre Ribot Ville Brest lieuville Patronage Laïque Guérin 1 rue Alexandre Ribot Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary Brest 2022-11-20 was last modified: by Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary Brest Brest 20 novembre 2022 1 rue Alexandre Ribot Patronage Laïque Guérin Brest Finistère Brest finistère

Brest Finistère