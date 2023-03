CALAMITY JOB THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

CALAMITY JOB THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL, 22 avril 2023, NANTES. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 21:00. Tarif : 26.4 à 26.4 euros. Ce devait être une journée de travail ordinaire pour Martine. Elle allait passer huit heures à classer des dossiers et à agrafer des formulaires. Ce devait être une journée de travail ordinaire pour Chastaing, le chef de service de Martine. Il allait passer huit heures à surveiller Martine du coin de l'oeil et à se faire bien voir de Favreau, son boss. Ce devait être une journée de travail ordinaire pour Favreau, le patron de la boîte. Il allait passer huit heures à prendre des « décisions courageuses » pour rassurer les actionnaires australiens. Seulement, ce n'est pas une journée ordinaire !

