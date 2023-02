CALAMITY JOB DE JACQUES CHAMBON ESPACE CULTUREL GEORGE SAND Saint-QUENTIN FALLAVIER Catégories d’Évènement: Isère

Saint-Quentin-Fallavier

CALAMITY JOB DE JACQUES CHAMBON

Un spectacle à la date du 2023-02-03 au 2023-02-03 20:30. Tarif : 12.0 12.0 euros. ESPACE CULTUREL GEORGE SAND Saint-QUENTIN FALLAVIER Isère.

Ce devait etre une journée ordinaire… Pour martine secretaire, Chastaing son chef de service et favreau le boss de l'entreprise, le bureau se transforme en champ de bataille. Des comédiens talentueux, enthousiastes, de savoureux dialogues, détente et bonne humeur sont au rendez-vous. Un spectacle très bien interprété par un trio qui transmet une belle énergie positive. Des situations comiques inattendues.

