“CALAMITY JANE”, THÉÂTRE Saint-Clément-de-Rivière, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Saint-Clément-de-Rivière.

“CALAMITY JANE”, THÉÂTRE 2021-07-02 – 2021-07-02

Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Le vendredi 2 juillet à 21 h 15, la compagnie Côté Cour – Côté Jardin présente “Calamity Jane”, western tragi-comique de Jean-Noël Fenwick, dans le cadre du festival Saint-Clément sur Scènes.

Tout le monde connaît Calamity Jane (1850, 1903), mais personne ne connaît vraiment son histoire.

L’histoire de Calamity Jane se confond avec celle de l’Ouest américain : éclaireuse dans l’armée de Custer, cette fille de pasteur méthodiste, cavalière accomplie et virtuose de la gâchette, devient chasseuse de primes, chercheuse d’or, entraîneuse de saloon, conductrice de diligence et artiste de cirque… Elle rencontre Billy the Kid et Buffalo Bill. Mais dans l’Amérique puritaine, il n’est pas si facile d’être une femme libre.

Entre cow-boys et indiens, voici l’histoire de ce personnage hors du commun, contée sur un ton épique et flamboyant, aussi émouvant que drolatique. C’est une bande dessinée avec ses héros, son fossoyeur, son épicier, son saloon : tous les ingrédients pour vous plonger dans l’Ouest américain.

Gratuit – sur réservation

+33 4 67 84 49 60

Cie Côté Cour – Côté Jardin

