CALAMITE FESTIVAL Art-sur-Meurthe Art-sur-Meurthe Catégories d’évènement: 54510

Art-sur-Meurthe

CALAMITE FESTIVAL Art-sur-Meurthe, 15 juin 2022, Art-sur-Meurthe. CALAMITE FESTIVAL Art-sur-Meurthe

2022-06-15 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-19 16:30:00 16:30:00

Art-sur-Meurthe 54510 Art-sur-Meurthe Pour sa première édition, le Calamite Festival vous propose une semaine de festivités, en musique bien sûr, sur la commune d’Art-sur-Meurthe. Au programme :

Mercredi 15 juin – Repas du marché – 18h30

Pour cette soirée de lancement, rendez-vous sous la halle du marché avec un repas organisé par nos commerçants, le tout en musique avec le groupe Jolicoeur.

Marché couvert, Esplanade du Coteau des Vignes. Sur réservation. Jeudi 16 juin – Soirée Karaoké/Krocs – 19h

Le Chartreux vous acceuille avec des croques-monsieur maison et vous propose de pousser la chansonnette.

Le Chartreux, Esplanade du Coteau des Vignes. Sur réservation. Vendredi 17 juin – Drive In – 19h (projection 22h30)

Venez assister au film ´Mamma Mia!ª depuis votre voiture. Vous aurez également la possibilité de vous restaurer sur place et de participer à un atelier éléctro-mobilité proposé par Volkswagen.

Parc du Noviciat. Sur réservation. Samedi 18 juin – Concerts – Toute la journée

11h30 – 12h30 Théâtre des émotions de Roberdam

10h15-11h Gala de danse

13h-17h Baraque à jeux

15h-17h Semeur de Sons

18h30-20h30 Concert GrandLarge

21h-23h20 Concert Phoenix 66

Foodtrucks et buvette toute la journée.

Parc du Noviciat. Sur réservation. Dimanche 19 juin – Repas auberge espagnole – 10h

10h-12h Echo Lali : concert pour enfants

12h-14h Groupe Jolicoeur

12h – 15h30 Repas tiré du sac

Parc du Noviciat. Sur réservation. BILLETTERIE : https://urlz.fr/im6N +33 6 23 42 26 54 https://urlz.fr/im6N Guillaume SADON

Art-sur-Meurthe

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 54510, Art-sur-Meurthe Autres Lieu Art-sur-Meurthe Adresse Ville Art-sur-Meurthe lieuville Art-sur-Meurthe Departement 54510

Art-sur-Meurthe Art-sur-Meurthe 54510 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/art-sur-meurthe/

CALAMITE FESTIVAL Art-sur-Meurthe 2022-06-15 was last modified: by CALAMITE FESTIVAL Art-sur-Meurthe Art-sur-Meurthe 15 juin 2022 54510 Art-sur-Meurthe

Art-sur-Meurthe 54510