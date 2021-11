Calam Mama Shelter, 11 novembre 2021, Marseille.

Mama Shelter, le jeudi 11 novembre à 20:00

Calam, duo composé de Séverine Caparros au chant et Yann Lamballée à la guitare, au sampleur et au chant. Variétés internationales et françaises tous styles. Ils se baladent entre douceur et énergie pour votre plus grand plaisir! A découvrir de toute urgence! Calam, duo with Severine Caparros, voice, and Yann Lamaballé, guitar, sampler and voice. International and French pop music, all styles combined. They wander around with energy and softness, just for the pleasure of your ears. A must see at Mama Shelter! [https://www.facebook.com/CALAM-820917171289274/](https://www.facebook.com/CALAM-820917171289274/) [https://soundcloud.com/duocalam](https://soundcloud.com/duocalam)

♫DUO ACOUSTIQUE♫

Mama Shelter 64, rue de la Loubière 13006 Marseille



2021-11-11T20:00:00 2021-11-11T23:00:00