Les Sea Girls – Anthologie ou Presque ! CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE, 15 mars 2024, CALAIS.

Les Sea Girls – Anthologie ou Presque ! CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE. Un spectacle à la date du 2024-03-15 à 20:30 (2024-03-15 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

L’ILLIADE (1/1120355 2/1120356 3/1120357) présente ce spectacle A partir de 12 ans1h15Chaque numéro se découvre comme une friandise. Il y a des saveurs acidulées pour s’amuser, d’autres très poivrées, qui font tousser et puis celles enfin qui réchauffent doucement, car nous sommes bien ensemble. Les Sea Girls partagent des chansons, non sans un zeste d’ironie et de fantaisie, sur la joie de survivre, le grand âge, la confusion des genres au petit matin, les rides, les animaux domestiques ou encore la real politik. Bienvenu.es dans l’Anthologie ou presque des Sea Girls !Metteur en scène/ Chorégraphe : Brigitte Buc / Yan RaballandAccès PMR: 03 88 65 31 06Parking gratuit à proximité. Accès par le tram A / Arrêt Graffenstaden. Accès prévu pour les personnes à mobilité réduite. Les Sea Girls

CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE CALAIS 450, Rue Auguste Rodin 62100

