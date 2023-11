Taïro + Unity Family CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE, 19 janvier 2024, CALAIS.

Taïro + Unity Family CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE. Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 20:30 (2024-01-19 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

CENTRE GERARD PHILIPE (L-R-22-4853/4923/4925/4926) présente ce spectacle TOUT PUBLIC2H30AVEC ENTRACTEL’esprit libre, assuré et serein, Taïro chante ce que lui inspire le monde, exprime ses réflexions et sentiments sur la vie de tous les jours en laissant simplement percevoir sa nature de citoyen militant ou de lover. Au-delà de la musique et de l’énergie, c’est un voyage d’ondes caribéennes en ballades et de beats drill en contretemps jamaïcains que ce redoutable entertainer nous propose dans son dernier album, « 360 ». Une traversée en tableaux qui agrippe, caresse et pousse vers l’avant. C’est en se dévoilant avec sincérité qu’il éclaire nos propres histoires et nous embarque avec lui de l’intime vers l’universel. La maturité du propos rejoint celle du style. La justesse des mots et la richesse musicale ouvrent une parenthèse effervescente qui ne se referme pas avec le rideau. Encore une fois, Taïro tient la promesse d’un son killer à consommer sans modération. Venez à pied, en vélo ou en train. Vous partirez en voyage plus loin que prévu. Vous en reviendrez fatigué-es mais éveillé-es. Un concert qui fait du bien. Accès PMR: 03 21 46 90 47Parking à proximité / Buvette sur place Taïro

Votre billet est ici

CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE CALAIS 450, Rue Auguste Rodin 62100

24.2

EUR24.2.

