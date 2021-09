Calade composée Villa Arson / Ecole et Centre national d’art contemporain, 18 septembre 2021, Nice.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Villa Arson / Ecole et Centre national d’art contemporain

[[http://www.villa-arson.org](http://www.villa-arson.org)](http://www.villa-arson.org) La Villa Arson se transforme en «place du village» à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, dont la thématique nationale cette année est « Le Patrimoine pour tou·tes ». Pour cet événement, les associations et partenaires locaux sont invités à proposer des activités pour accueillir au mieux les voisins de la Villa Arson. À cette occasion, un programme intitulé « Calade composée » est élaboré avec la volonté que chacun·e apporte sa pierre à l’édifice pour faire de la Villa Arson un lieu où l’on se retrouve. Des animations et espaces seront déployés pour se restaurer, s’amuser, découvrir et profiter. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine dont la thématique cette année est “Patrimoine pour tous”, la Villa Arson propose un programme inédit : Calade composée des millions de galets, 2 DJs set rap et musiques urbaines, 3 jardins suspendus, 1 labyrinthe, 2 lives music, 5 danseur·euses, 4 visites guidées, 17 000 m2 de béton brut, des créations d’étudiant·es à vendre, 1 lancer de paillassou, 1 jeu du pilou des associations de quartiers, 1 food truck, des pan-bagnats, des pissaladières, 1 déjeuner sur l’herbe, des centaines de voisin·es, 1 villa rouge Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 de 12h à 19h PROGRAMME (sans réservation préalable) Samedi 18 septembre 12h-15h : déjeuner sur l’herbe / playlist chill / BaKWa Kreyol StreetFood / pan-bagnats et pissaladières / objets créés par les étudiant·es de la Villa Arson / friperie 14h-18h : live music par Troubadure (14h) / visite guidée de l’architecture par Sharon Jones (14h30 et 16h30) / cours de danse (15h) / atelier jeune public (15h) / chants (15h30) / discussions à propos de l’histoire de Nice (par Richard Pogliano) / lancés de paillassou / jeu du pilou / jeu dans le labyrinthe / gâteaux / BaKWa Kreyol StreetFood / pan-bagnats et pissaladières / objets créés par les étudiant·es de la Villa Arson / friperie 16h-18h45 : dj set rap et musiques urbaines (association Twerkistan) Dimanche 19 septembre 12h-15h : déjeuner sur l’herbe / playlist chill / BaKWa Kreyol StreetFood / objets créés par les étudiant·es de la Villa Arson / friperie 14h-18h : live music par Garance (15h) / visite guidée de l’architecture par Sharon Jones (14h30 et 16h30) / atelier jeune public (15h) / gâteaux / BaKWa Kreyol StreetFood / objets créés par les étudiant·es de la Villa Arson / friperie 16h-18h45 : dj set rap et musiques urbaines (association Twerkistan) ADRESSE : 20 avenue Stephen Liégeard 06100 NICE ACCÈS Tramway : Ligne 1, direction Henri Sappia, arrêt Le Ray. Puis 10 mn de marche, suivre signalisation via rues Paul Mallarède et Joseph d’Arbaud. Bus : n° 8, arrêt Deux Avenues. Puis suivre signalisation av. Stephen Liégeard – Villa Arson. Depuis l’autoroute A8 : sortie N° 54, Nice Nord, direction Centre Ville, et suivre signalisation. Depuis la Promenade des Anglais : Bd Gambetta, puis Bd de Cessole, et suivre signalisation Villa Arson. Depuis l’aéroport (T1 ou T2) : Tramway, Ligne 2, changement à la station Jean Médecin, puis ligne 1, direction Henri Sappia : Arrêt Le Ray

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T18:00:00