Rennes Enchères transforme la Halle Martenot en cabinet de curiosités pour vous émerveiller ! Du 21 au 24 février 2022 à Rennes Rennes 35000 Rennes, 21 février 2022 14:00, Cala Rossa.

21 – 24 février Sur place Entrée 2€ au profit d’une association locale pour la défense des animaux

Pour la première fois, la maison de vente aux enchères de la place des Lices à Rennes investit ce lieu emblématique de 1200m2 et y invite le public.

Rennes Enchères transforme la Halle Martenot en cabinet de curiosités pour vous émerveiller !

DU LUNDI 21 AU JEUDI 24 FÉVRIER 2022 – HALLE MARTENOT – RENNES

Expositions publiques – Visites guidées – Conférences – Ventes aux enchères

Pour la première fois, la maison de vente aux enchères de la place des Lices à Rennes investit ce lieu emblématique de 1200m2 et y invite le public afin de transmettre aux plus jeunes, aux amateurs comme aux néophytes le goût de la curiosité et de l’émerveillement.

Au programme de l’événement « Nature & Merveilles »

Une exposition unique de plus de 270 objets réunis autour de quinze thèmes de collection, de la préhistoire au XXIe siècle, des conférences, des visites guidées de scolaires et de groupes organisées par Destination Rennes ainsi que deux ventes aux enchères publiques ouvertes à tous.

Partez à la découverte d’objets insolites : des monnaies antiques de 470 avant JC, un rare cabinet Flamand du XVIIème siècle, des animaux naturalisés, une coiffe d’enfant du YUNNAN de 1900, une statuette de l’Ile de Pâques, un kayak du Groenland du début du XXème siècle, un huile sur panneau d’un peintre bruxellois du XVIème siècle, un livre annoté à la plume de la main de Victor Hugo ou encore un dynaste en bronze du sculpteur rennais Edouard Martinet.

Une scénographie sur-mesure a été imaginée par Frédéric Beauclair, architecte scénographe ayant déjà mis en scène « Sciences & Curiosités » au château de Versailles et un cabinet de curiosités à Hong Kong.

La NATURE sera à l’honneur avec les animaux naturalisés de Marc Beluet, réalisateur d’expositions itinérantes dans toute la France, de retour à Rennes 40 ans après ses débuts au centre culturel du Triangle.

Les MERVEILLES proviennent des quatre coins du monde, de toutes les époques, de toutes les matières, aux multiples inspirations :

Des sculptures en coquillages, de l’orfèvrerie XVIIIème, des bijoux anciens, des montres de marques prestigieuses, des objets d’art , du mobilier estampillé, des verreries des plus grands maîtres verriers de l’époque art nouveau, de l’art d’Asie, des grands crus, de l’art tribal, des objets de Marine, des souvenirs militaires, des tableaux anciens, des livres anciens, des sculptures et tableaux du XIXème et XXème, des instruments de musique, du design, de l’art contemporain et de l’art urbain.

« Avec Nature & Merveilles , nous relevons le défi de transformer la Halle Martenot en cabinet de curiosités peuplé d’objets d’art, confiés par de nombreux propriétaires de la région, que nous avons décrits, authentifiés, estimés et garantis » explique Carole Jézéquel.

Toute l’équipe de Rennes Enchères et 15 experts seront mobilisés pour ainsi guider, expliquer et apporter aux visiteurs des détails historiques, des anecdotes sur ces petites merveilles et présenter les coulisses et les secrets des ventes aux enchères.

Au programme de ces 4 jours :

une exposition publique tous les jours dans la Halle Martenot suivie de deux ventes aux enchères ;

tous les jours dans la Halle Martenot suivie de deux ventes aux enchères ; une vingtaine de visites guidées pour les scolaires et des entreprises organisées par Destination Rennes ;

pour les scolaires et des entreprises organisées par Destination Rennes ; des conférences thématiques :

“De la curiosité aux curiosités”, animée par Gauthier Aubert, maître de conférences en Histoire moderne à l’Université de Rennes 2

“Le monde à portée de sens. Un cabinet de curiosités chez Christophe-Paul de Robien au XVIIIe siècle”, par François Coulon, conservateur au Musée des Beaux-Arts de Rennes.

deux ventes aux enchères organisées à l’hôtel des ventes de Rennes sur écran face à la halle Martenot.

« Ce cabinet a été pensé pour donner la possibilité de découvrir de nouveaux champs d’intérêt, de sujets de passion pour toutes les formes de création, et ainsi faire découvrir l’univers des enchères à un public plus large, stimuler les regards, éveiller la curiosité et qui sait, lancer de nouvelles passions pour les collections » confie Carole Jézéquel

Le cabinet de curiosités, une histoire Bretonne et Rennaise

« Notre cabinet de curiosités « Nature et Merveilles » s’inscrit dans la tradition du goût des Bretons pour la collection, une tradition remontant notamment au XVIIIe siècle avec le marquis Christophe-Paul de Robien et se poursuivant jusqu’à aujourd’hui avec entre autres un des plus célèbres, François Pinault. Notre événement crée ainsi un pont de transmission entre la tradition et l’avenir ».

A propos de Rennes Enchères

Maison de vente dédiée au conseil, à l’expertise, à l’exposition, à la vente aux enchères en salle et en live d’objets d’art et de collections en Bretagne. Installée dans le centre historique de Rennes face à la halle Martenot, elle réalise 30 000 estimations gratuites et adjuge plus de 15 000 objets d’art chaque année dans plus de 15 spécialités (bijoux, montres, objets d’art, monnaies, tableaux anciens et modernes, argenterie, sculptures, arts d’Asie, marine, design et art contemporain, souvenirs historiques, instruments de musique, arts premiers, livres, etc.)

Rennes 35000 Rennes Place des Lices 20137 Cala Rossa Corse-du-Sud

lundi 21 février – 14h00 à 19h00

mardi 22 février – 10h00 à 17h00

mercredi 23 février – 10h00 à 16h00

jeudi 24 février – 10h00 à 12h00