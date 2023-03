Fenêtres qui parlent : Arts pour tous – vernissage au CAL Mendès-France Cal Mendès-France Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Fenêtres qui parlent : Arts pour tous – vernissage au CAL Mendès-France Cal Mendès-France, 31 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Fenêtres qui parlent : Arts pour tous – vernissage au CAL Mendès-France Vendredi 31 mars, 14h00 Cal Mendès-France Vendredi 31 mars 2023 de 14h à 18h dans le quartier des Près, rendez-vous au CAL Mendès-France pour découvrir les œuvres des enfants des écoles Prévert, Picasso et du CAL Mendès-France. Au programme : Ateliers artistiques

Animations musicales

Jeux autour du vivre-ensemble. Les habitants pourront pendant cette rencontre choisir les œuvres réalisées par les enfants qu’ils exposeront sur leurs fenêtres.

Le thème « Arts pour tous » est mis en avant et a un sous-thème : le vivre ensemble et la multi diversité. C’est dans cette vision qu’est mise en place dans le quartier, un temps fort où les habitants et les artistes (petits et grands) pourront se rencontrer pour un moment convivial : vernissage, ateliers créatifs, animations musicales « musique du monde » et bien d’autres. Les artistes : Sonia Waddah, Habibeh Hamadi, Hadi Mahraeen, Hussein Ali Noori, Nooria Noori Partenaires : écoles Prévert et Picasso, le CAL Mendès-France, Association des Parents d’élèves, Centre Social Centre Ville, Collège Simone De Beauvoir, Foyer les Lauriers, Foyer la Source, les commerçants, Voisins Solidaires.

avec l’association AVECs Cal Mendès-France Rue du petit pont 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Cal Mendès-France Adresse Rue du petit pont 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Cal Mendès-France Villeneuve-d'Ascq

Cal Mendès-France Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Fenêtres qui parlent : Arts pour tous – vernissage au CAL Mendès-France Cal Mendès-France 2023-03-31 was last modified: by Fenêtres qui parlent : Arts pour tous – vernissage au CAL Mendès-France Cal Mendès-France Cal Mendès-France 31 mars 2023 Cal Mendès-France Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord