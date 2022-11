Cake et madeleine. Petite forme autour de parents disparus et des objets qui sont restés. Coquainvilliers Coquainvilliers Catégories d’évènement: Calvados

Coquainvilliers

Cake et madeleine. Petite forme autour de parents disparus et des objets qui sont restés. Coquainvilliers, 17 avril 2023, Coquainvilliers. Cake et madeleine. Petite forme autour de parents disparus et des objets qui sont restés.

Le Bourg Salle des Associations Coquainvilliers Calvados Salle des Associations Le Bourg

2023-04-17 14:00:00 – 2023-04-17 14:35:00

Salle des Associations Le Bourg

Coquainvilliers

Calvados Coquainvilliers Création et interprétation Aurélien Georgeault Loch. Cake et Madeleine, c’est l’histoire d’une famille où les hommes ont disparus. Ça raconte comment les hommes ont disparus. Ça aimerait dire pourquoi mais… bon. Cake et Madeleine aimerait être une histoire drôle. Ça tente d’être drôle mais ça a des accents mélancoliques. Cake et Madeleine, ce sont les gâteaux préférés de papa et de grand-papa. Ça parle de ça. Ça parle aussi de la guerre, des dimanches, de cartes postales, de la vie en montagne et d’errances maritimes, de sirènes, de descendances, de traverser tous les pays du monde sans réussir à partir d’ici. Ça parle de tout ça. Cake et Madeleine est une histoire pleine d’évènements sans surprises. Le tout saisi dans une réalité toute simple. Ça parle de tous ces objets qu’on garde pour se rappeler. Cake et Madeleine, c’est un spectacle où le temps passe lentement. Mais où les années s’enchainent sans qu’on voie les enfants grandir. A partir de 7 ans. Création et interprétation Aurélien Georgeault Loch. Cake et Madeleine, c’est l’histoire d’une famille où les hommes ont disparus. Ça raconte comment les hommes ont disparus. Ça aimerait dire pourquoi mais… bon. Cake et Madeleine aimerait être une histoire drôle. Ça tente d’être drôle mais ça a des accents mélancoliques. Cake et Madeleine, ce sont les gâteaux préférés de papa et de grand-papa. Ça parle de ça. Ça parle aussi de la guerre, des dimanches, de cartes postales, de la vie en montagne et d’errances maritimes, de sirènes, de descendances, de traverser tous les pays du monde sans réussir à partir d’ici. Ça parle de tout ça. Cake et Madeleine est une histoire pleine d’évènements sans surprises. Le tout saisi dans une réalité toute simple. Ça parle de tous ces objets qu’on garde pour se rappeler. Cake et Madeleine, c’est un spectacle où le temps passe lentement. Mais où les années s’enchainent sans qu’on voie les enfants grandir. A partir de 7 ans. Salle des Associations Le Bourg Coquainvilliers

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Coquainvilliers Autres Lieu Coquainvilliers Adresse Coquainvilliers Calvados Salle des Associations Le Bourg Ville Coquainvilliers lieuville Salle des Associations Le Bourg Coquainvilliers Departement Calvados

Coquainvilliers Coquainvilliers Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coquainvilliers/

Cake et madeleine. Petite forme autour de parents disparus et des objets qui sont restés. Coquainvilliers 2023-04-17 was last modified: by Cake et madeleine. Petite forme autour de parents disparus et des objets qui sont restés. Coquainvilliers Coquainvilliers 17 avril 2023 Calvados Coquainvilliers Le Bourg Salle des Associations Coquainvilliers Calvados

Coquainvilliers Calvados