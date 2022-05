Cake et Madeleine Le “Carton voyageur” – Musée de la carte postale Baud Catégories d’évènement: Baud

Morbihan

Nuit des musées

Cake et Madeleine Le “Carton voyageur” – Musée de la carte postale, 14 mai 2022 18:00, Baud. Nuit des musées Cake et Madeleine Le “Carton voyageur” – Musée de la carte postale Samedi 14 mai, 18h00 Auditorium

Invitation à la Cie Bakélite qui nous offre un spectacle parlant de tous ces objets qu’on garde pour se rappeler. Objets à la fois précieux et futiles qui nous font rêver et se souvenir.

Cake et madeleine, les gâteaux préférés de papa et de grand-papa ! Ça parle de ça mais aussi de la guerre, des dimanches, de cartes postales, de voyages sans départ. Ça raconte l’histoire d’une famille où les hommes ont disparu. Ce spectacle de la Cie Bakélite parle de tous ces objets qu’on garde pour se rappeler. Ceux que tu mettrais dans ta valise si tu n’avais que quelques minutes pour partir. http://www.cartolis.org Auditorium Saturday 14 May, 18:00

motor impairment;hearing impairment ¡Pasteles y magdalenas, los favoritos de papá y el abuelo! Se trata de eso, pero también de la guerra, los domingos, las postales, los viajes sin salida. Cuenta la historia de una familia donde los hombres han desaparecido. Este espectáculo de la Compañía Bakelita habla de todos los objetos que guardamos para recordar. Los que pondrías en tu maleta si solo tuvieras unos minutos para irte. Auditorio Sábado 14 mayo, 18:00 Le Quatro,3 avenue Jean Moulin, 56150 Baud 56150 Baud Bretagne

Détails Heure : 18:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Baud, Morbihan, Nuit des musées Autres Lieu Le "Carton voyageur" - Musée de la carte postale Adresse Le Quatro,3 avenue Jean Moulin, 56150 Baud Ville Baud

Le "Carton voyageur" - Musée de la carte postale Baud https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baud/

Cake et Madeleine Le “Carton voyageur” – Musée de la carte postale 2022-05-14 was last modified: by Cake et Madeleine Le “Carton voyageur” – Musée de la carte postale Le "Carton voyageur" - Musée de la carte postale 14 mai 2022 18:00 Morbihan nuit des musées Morbihan nuit musées

Baud