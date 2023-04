Africajarc marché d’artisanat, 20 juillet 2023, Cajarc .

Cajarc ,Lot ,

Africajarc marché d’artisanat

tour de ville/ theatre de verdure Cajarc Lot

2023-07-20 10:00:00 – 2023-07-20

Cajarc

Lot

.

Le Festival Africajarc répond à un besoin social de rencontres, de partage, d’échanges, d’ouvertures et de curiosités culturelles : s’y côtoient le contes, la musique, la littérature, les arts plastiques, le cinéma, le théâtre, les déambulations, spectacles, concerts, espaces animations enfants, stages de danse et de percussion.

Un grand marché d’artisanat Africain, et bien sur en dernier mais pas la moindre, la cuisine africaine !

Promotion si de la cultures africaines et les rendre accessibles à tous

– de favoriser et provoquer des rencontres et des échanges au travers du bénévolat

– de créer une dynamique culturelle dans la vie locale

– d’organiser toutes manifestations ou actions utiles à ces objectifs

– de lutter contre toute forme de discrimination

Cajarc

