Sortie Botanique: Plantes Sauvages Comestibles et Médicinales Cajarc Catégories d’Évènement: Cajarc

Lot

Sortie Botanique: Plantes Sauvages Comestibles et Médicinales, 25 septembre 2022, Cajarc . Cajarc ,Lot , Sortie Botanique: Plantes Sauvages Comestibles et Médicinales Plan d’eau de Cajarc, sous le pont Cajarc Lot

2022-09-25 15:00:00 – 2022-09-25 Cajarc

Lot . 10 EUR Rendez-vous à deux lieux proches mais différents:

– Au bord du Lot à Cajarc (rendez-vous sous le pont de Salvagnac-Cajarc)

– À Salvagnac-cajarc (rendez-vous sur le parking du gouffre de Lantouy) HORAIRE FIXE 15h

Dimanche 25 septembre sous le pont à Cajarc

Dimanche 30 octobre au Gouffre de Lantouy (Salvagnac-cajarc)

Dimanche 27 novembre sous le pont à Cajarc

Dimanche 18 décembre au Gouffre de Lantouy

Dimanche 29 janvier sous le pont à Cajarc

Dimanche 26 février au Gouffre de Lantouy

Dimanche 26 mars sous le pont à Cajarc

Dimanche 30 avril au Gouffre de Lantouy

Dimanche 28 mai sous le pont à Cajarc Et si on apprenait à récolter d’avantage dans la nature sauvage?

La Botanique pour tous propose des ateliers de découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales. Sous forme d’une balade d’1h30 et de quelques centaines de mètres, Jean-Charles Teulier partage les secrets et les vertus des végétaux oubliés et invite à envisager

différemment son environnement sauvage.

Tous les rendez-vous sont uniques et présentent des plantes différentes. © Geoffroy MATHIEU

Cajarc

dernière mise à jour : 2022-09-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Cajarc, Lot Autres Lieu Cajarc Adresse Plan d'eau de Cajarc, sous le pont Cajarc Lot Ville Cajarc Departement Lot Tarif Lieu Ville Cajarc

Cajarc Cajarc Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cajarc /

Sortie Botanique: Plantes Sauvages Comestibles et Médicinales 2022-09-25 was last modified: by Sortie Botanique: Plantes Sauvages Comestibles et Médicinales Cajarc 25 septembre 2022 Cajarc Lot Plan d'eau de Cajarc sous le pont Cajarc Lot

Cajarc Lot