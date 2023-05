Soirée folklorique et traditionnelle à Cajarc bord du lot/théâtre de verdure, 12 août 2023, Cajarc.

Venez vibrer au rythme du groupe folklorique, de leurs danses, et de leurs costumes colorés, le spectacle sera suivi d’une initiation aux danses traditionnelles..

2023-08-12 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-12 23:30:00. EUR.

bord du lot/théâtre de verdure

Cajarc 46160 Lot Occitanie



Come and vibrate to the rhythm of the folk group, their dances, and their colorful costumes, the show will be followed by an initiation to traditional dances.

Venga a vibrar al ritmo del grupo folclórico, sus danzas y sus coloridos trajes, el espectáculo irá seguido de una iniciación a las danzas tradicionales.

Lassen Sie sich vom Rhythmus der Folkloregruppe, ihren Tänzen und ihren farbenfrohen Kostümen mitreißen. Im Anschluss an die Vorstellung gibt es eine Einführung in die traditionellen Tänze.

