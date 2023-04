Festival Africajarc : O’sisters, Otim Alpha, Catu Diosis, 23 juillet 2023, Cajarc .

Cajarc ,Lot ,

Festival Africajarc : O’sisters, Otim Alpha, Catu Diosis

théâtre de verdure Cajarc Lot

2023-07-23 – 2023-07-23

Cajarc

Lot

.

EUR Théâtre de Verdure

O’SISTERS

OTIM ALPHA

CATU DIOSIS

Clôture du festival avec trois concerts à ne manquer sous aucun prétexte ! Mêlant electro et world, la musique de O’Sisters est un parfait mélange de sonorités électroniques, de percussions traditionnelles et de voix envoûtantes.

Maître et chanteur de harpe traditionnelle adungu et nanga, Otim Alpha a fait ses débuts musicaux en tant que leader de cérémonie de mariage dans sa ville natale de Gulu et est l’un des rares musiciens à transmettre et à préserver les traditions folkloriques acholi.

Catu Diosis est une productrice, musicienne et DJ ougandaise libre d’esprit, énergique et avant-gardiste. Sa musique est dansante, résolument moderne avec toujours un mélange afrocentrique de musique mondiale, vous emmenant de Luanda à Sao Paulo, de Kampala à Bamako en une seconde. Une soirée de clôture qui s’annonce riche en découvertes !

africajarc

Cajarc

dernière mise à jour : 2023-03-21 par