Lot . EUR Scène découverte :

AON Théâtre de Verdure:

ABDOULAYE NDERGUET & BEKKIN’S

NNEKA

PONGO ateliers cinéma, littérature, contes, expositions, théâtre, artisanat, marché, déambulation et bien d’autres animations durant toute la durée du Festival ! Première soirée de concerts au bord du Lot avec une programmation internationale, des artistes reconnus mondialement qui vous feront découvrir ou re-découvrir les sonorités africaines sur des airs modernes riches et entrainants. Africajarc ouvre les concerts du soir avec Abdoulaye Nderguet & Bekkin’s pour cette année résolument tchadienne.

Nneka, star nigérianne internationale, voie puissante d’Afrique suivie de Pongo, souvent présentée comme la nouvelle diva de Kuduro, continueront de vous faire vibrer pour cette soirée riche en émotions ! Cajarc

