Concert Le Livre Vermeil de Montserrat Eglise, 13 mai 2023, Cajarc.

L’Ensemble choral et instrumental, placé sous la direction sous la direction de Paule CAMPAN, réunit 30 choristes ainsi que 8 solistes et instrumentistes. Il interprétera l’intégralité du Livre Vermeil de Montserrat.

Le manuscrit a été réalisé au XIV siècle à l’abbaye de Montserrat, en Catalogne, où il se trouve toujours aujourd’hui.

Le Livre Vermeil de Montserrat est une collection de manuscrits de la fin du XIVe siècle, conservée au monastère de Montserrat en Catalogne. Il comporte des danses, à l’intention des pèlerins qui chantaient et dansaient la nuit dans l’église de la « bienheureuse Marie de Montserrat », pour se tenir éveillés ; il tient son nom de sa reliure en velours rouge..

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 . 10 EUR.

Eglise

Cajarc 46160 Lot Occitanie



The choral and instrumental ensemble, under the direction of Paule CAMPAN, brings together 30 choristers and 8 soloists and instrumentalists. It will perform the entire Vermeil Book of Montserrat.

The manuscript was created in the 14th century in the Abbey of Montserrat, in Catalonia, where it is still kept today.

The Vermeil Book of Montserrat is a collection of manuscripts from the end of the 14th century, kept in the monastery of Montserrat in Catalonia. It contains dances for the pilgrims who sang and danced at night in the church of « Blessed Mary of Montserrat » to keep themselves awake. It takes its name from its red velvet binding.

El Conjunto Coral e Instrumental, bajo la dirección de Paule CAMPAN, reúne a 30 coralistas y 8 solistas e instrumentistas. Interpretará íntegramente el Livre Vermeil de Montserrat.

Este manuscrito fue creado en el siglo XIV en la abadía de Montserrat, en Cataluña, donde se conserva en la actualidad.

El Livre Vermeil de Montserrat es una colección de manuscritos de finales del siglo XIV, conservados en el monasterio de Montserrat, en Cataluña. Contiene danzas de los peregrinos que cantaban y bailaban por la noche en la iglesia de la « Beata María de Montserrat » para mantenerse despiertos, y toma su nombre de su encuadernación de terciopelo rojo.

Das Chor- und Instrumentalensemble unter der Leitung von Paule CAMPAN besteht aus 30 Chorsängern sowie 8 Solisten und Instrumentalisten. Das Ensemble wird das gesamte Livre Vermeil von Montserrat aufführen.

Das Manuskript wurde im 14. Jahrhundert in der Abtei von Montserrat in Katalonien angefertigt, wo es noch heute aufbewahrt wird.

Das Vermeil-Buch von Montserrat ist eine Sammlung von Manuskripten aus dem späten 14. Jahrhundert, die im Kloster Montserrat in Katalonien aufbewahrt werden. Es enthält Tänze für die Pilger, die nachts in der Kirche der « Seligen Maria von Montserrat » sangen und tanzten, um sich wach zu halten; seinen Namen hat es von seinem Einband aus rotem Samt.

