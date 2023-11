Bourse aux jouets CAIXON Caixon, 26 novembre 2023, Caixon.

Caixon,Hautes-Pyrénées

L’association Les Pitchounes vous invite à une bourse aux jouets.

Juste avant Noël, c’est l’occasion de faire des cadeaux à des prix attractifs.

Petite restauration et buvette sur place..

2023-11-26 08:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

CAIXON Salle des fêtes

Caixon 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Les Pitchounes association invites you to a toy fair.

Just before Christmas, it’s a great opportunity to buy gifts at attractive prices.

Snacks and refreshments on site.

La asociación Les Pitchounes le invita a una feria del juguete.

Justo antes de Navidad, es una gran oportunidad para comprar regalos a precios atractivos.

Snacks y refrescos disponibles in situ.

Der Verein Les Pitchounes lädt Sie zu einer Spielzeugbörse ein.

Kurz vor Weihnachten ist dies die Gelegenheit, Geschenke zu attraktiven Preisen zu erwerben.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

