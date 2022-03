CAISSON GAUCHE La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

CAISSON GAUCHE

La Dame du Mont, le samedi 12 mars à 21:00

La Dame du Mont, le samedi 12 mars à 21:00

Embarquement du vaisseau C.G.R pour une galère nocturne sans retours ! A destination d’univers techno lointains, le périple mouvementé te propose un voyage de quelques heures accompagné de turbulences fortement Techno après un décollage House en douceur. La tour de contrôle Dame du Mont nous communique beau temps et nuit étoilée pour explorer avec rythme des galaxies acid & industrielles ! Le vaisseau Caisson Gauche Records embarque avec lui tout un bar ses alcools et ses serveurs pour qu’il n’y ai aucune inquiétude à bord..(Happy hour jusqu’à 21h pour un décollage sécur’)

Entrée libre

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille

2022-03-12T21:00:00 2022-03-12T01:30:00

