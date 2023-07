Cours yoga collectif en extérieur Caisses de Jean Jean Nord Mouriès, 12 juillet 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Pendant vos vacances d’été, venez profiter d’une séance de yoga en pleine nature, tous les mercredis à 19h30 et tous les vendredis à 7h30, aux Caisses de Jean Jean à Mouriès !.

2023-07-12 fin : 2023-09-01 . EUR.

Caisses de Jean Jean Nord

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



During your summer holidays, come and enjoy a yoga session in the heart of nature, every Wednesday at 7.30pm and every Friday at 7.30am, at the Caisses de Jean Jean in Mouriès!

Durante sus vacaciones de verano, venga a disfrutar de una sesión de yoga en plena naturaleza, todos los miércoles a las 19.30 h y todos los viernes a las 7.30 h, en las Caisses de Jean Jean de Mouriès

Genießen Sie während Ihrer Sommerferien jeden Mittwoch um 19:30 Uhr und jeden Freitag um 7:30 Uhr eine Yogastunde inmitten der Natur in Les Caisses de Jean Jean in Mouriès!

Mise à jour le 2023-07-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles