Balade : Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne Caisses de Jean-Jean Mouriès, 23 septembre 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Venez vous balader en compagnie d’ânes bâtés dans les Caisses de Jean-Jean à Mouriès, avec l’association Chemin Faisan et Les P’tits Ânes, samedi 23 septembre !.

2023-09-23 09:30:00 fin : 2023-09-23 16:30:00. .

Caisses de Jean-Jean

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and enjoy a walk with pack donkeys in the Caisses de Jean-Jean in Mouriès, with the Chemin Faisan association and Les P’tits Ânes, on Saturday September 23!

Venga a disfrutar de un paseo con burros de carga en las Caisses de Jean-Jean en Mouriès, con la asociación Chemin Faisan y Les P’tits Ânes, ¡el sábado 23 de septiembre!

Kommen Sie am Samstag, den 23. September, mit dem Verein Chemin Faisan und Les P’tits Ânes zu einem Spaziergang in Begleitung von gestockten Eseln in den Caisses de Jean-Jean in Mouriès!

Mise à jour le 2023-08-25 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles