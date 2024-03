Caisses à savon by Le Garage du Design Savigny-lès-Beaune (21) Savigny-lès-Beaune, samedi 25 mai 2024.

Caisses à savon by Le Garage du Design Descente de caisses à savon à Savigny-lès-Beaune : 1 reconnaissance matinale, 3 descentes PM, animations enfants, buvette, remise des prix, after-party. Samedi 25 mai, 10h00 Savigny-lès-Beaune (21)

Lors de la première édition de la descente de caisses à savon à Savigny-lès-Beaune, en plus de la compétition matinale pour reconnaître le parcours et des trois descentes prévues dans l’après-midi, l’événement inclura des animations destinées aux enfants, une buvette pour se rafraîchir et se restaurer tout au long de la journée, ainsi que deux points de buvette positionnés au milieu du parcours pour plus de commodité. La journée se clôturera par une cérémonie de remise des prix suivie d’une after-party pour célébrer l’événement dans une ambiance festive.

