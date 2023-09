Journée sport santé : agissez pour votre santé ! Caisse primaire d’assurance maladie Albi, 13 septembre 2023, Albi.

Journée sport santé : agissez pour votre santé ! Mercredi 13 septembre, 10h00 Caisse primaire d’assurance maladie gratuit et ouvert à tous

L’Assurance Maladie du Tarn, en collaboration avec le Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn (CDOS) et la ville d’Albi organise cette manifestation qui regroupe deux espaces :

Espace Initiations et découvertes sportives : huit comités sportifs seront présents pour faire connaître leur discipline et proposer des initiations : tennis, randonnée, Dragonladies (sports nautiques pour femmes), handisport, sport adapté, judo, golf et rugby XV

Espace Information droits, environnement et santé : stands d’information sur le Sport santé avec les représentants des trois Maisons sport santé de l’Albigeois : le CDOS, l’OMEPS et le CMRF mais aussi sur les offres prévention de l’Assurance Maladie (examen de prévention en santé, dépistages des cancers, prévention buccodentaire,…), sur l’environnement et l’activité physique (CPIE) ainsi qu’une exposition sur l’alimentation proposée par la Ville d’Albi.

Caisse primaire d’assurance maladie 197-199, avenue Gambetta 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T10:00:00+02:00 – 2023-09-13T17:00:00+02:00

