Caisnes Oise Caisnes L’amicale des randonneurs pédestres en Noyonnais organise le dimanche 25 Juillet 2021, une randonnée de 11 à 13 kms.

Rendez-vous au départ de la mairie de Caisnes à 9h00.

Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.

contact@arpn.eu http://m.arpn.eu/

