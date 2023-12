Daidier MIR presenta « Leis Inaudibles » Caire d’Oc (Nimes) Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Daidier MIR presenta « Leis Inaudibles » Caire d’Oc (Nimes) Nîmes, 14 décembre 2023 17:30, Nîmes. Daidier MIR presenta « Leis Inaudibles » Jeudi 14 décembre, 18h30 Caire d’Oc (Nimes) entrada liura Al Caire d’oc, 4, carriera Pelloutier a Nimes a 18h30. Serà l’escasença de descobrir lo teaser del film documentari eponime presentat per MIR.

Al Caire d'oc, 4, carriera Pelloutier a Nimes a 18h30. Serà l'escasença de descobrir lo teaser del film documentari eponime presentat per MIR.

https://www.ieo30.org/agenda-cultural-de-gard/
Caire d'Oc (Nimes)
4 rue Fernand Pelloutier 30000 Nîmes

2023-12-14T18:30:00+01:00 – 2023-12-14T21:00:00+01:00

litteratura film documentairi Mir

