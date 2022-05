Cailloux Villeneuve-sur-Lot, 21 mai 2022, Villeneuve-sur-Lot.

Cailloux La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot

2022-05-21 16:00:00 – 2022-05-21 La Cabane 52 Rue des Girondins

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

3 3 EUR Cailloux est un conte poétique créé à partir d’éléments naturels récoltés au grès des rencontres avec la nature, la mer et la plage. nPetit Théâtre de cailloux, musique et univers sonore, film d’animation font le socle de ce spectacle adapté pour les enfants à partir de 6 mois. On y parle d’exil, d’exclusion, de séparation de retrouvailles… des efforts qu’il faut faire pour grandir, des difficultés qu’on a parfois quand on est différent… trop petit ou trop grand !! Ne manquez pas ce spectacle touchant et original !

Cailloux est un conte poétique créé à partir d’éléments naturels récoltés au grès des rencontres avec la nature, la mer et la plage. nPetit Théâtre de cailloux, musique et univers sonore, film d’animation font le socle de ce spectacle adapté pour les enfants à partir de 6 mois.

+33 6 15 88 73 67

Cailloux est un conte poétique créé à partir d’éléments naturels récoltés au grès des rencontres avec la nature, la mer et la plage. nPetit Théâtre de cailloux, musique et univers sonore, film d’animation font le socle de ce spectacle adapté pour les enfants à partir de 6 mois. On y parle d’exil, d’exclusion, de séparation de retrouvailles… des efforts qu’il faut faire pour grandir, des difficultés qu’on a parfois quand on est différent… trop petit ou trop grand !! Ne manquez pas ce spectacle touchant et original !

Heures vagabondes

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-05-13 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47