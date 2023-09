Vigneron d’un jour au Château Caillou Caillou Barsac, 9 octobre 2023, Barsac.

Barsac,Gironde

Moment le plus exaltant de l’année dans un vignoble, les châteaux viticoles vous ouvrent leurs portes pour participer à l’effervescence des vendanges le temps d’une demi-journée. Selon la météo et la maturité des raisins, rendez-vous dans les vignes ou dans les chais !

– 9h30 : Accueil autour d’un café avec présentation de la propriété et des techniques de vendanges par minimum 1 encadrant vigneron.

– Accompagnement par un professionnel dans une parcelle de vigne pour 1h à 1h30 de vendanges. Selon les conditions météorologiques et la maturité des raisins, l’atelier pourra être concentré uniquement sur le travail au chai, également passionnant à cette période de l’année.

– Visite de la propriété & dégustation.

2023-10-09 fin : 2023-10-13 12:30:00. EUR.

Caillou

Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The most exciting time of the year in a vineyard, the châteaux open their doors for you to join in the excitement of the grape harvest for half a day. Depending on the weather and the ripeness of the grapes, you can visit the vineyards or the winery!

– 9:30 am: Welcome over coffee with a presentation of the estate and harvesting techniques by at least 1 winegrower supervisor.

– Accompaniment by a professional to a vineyard plot for 1h to 1h30 of harvesting. Depending on weather conditions and the ripeness of the grapes, the workshop can be focused solely on work in the cellar, which is equally exciting at this time of year.

– Estate visit & tasting

En el momento más emocionante del año en un viñedo, los châteaux vinícolas le abren sus puertas para que participe durante medio día en la emoción de la vendimia. Dependiendo del tiempo y de la madurez de las uvas, podrá visitar los viñedos o las bodegas

– 9.30 h: Bienvenida con un café y presentación de la explotación y de las técnicas de vendimia a cargo de al menos un responsable vitícola.

– Un profesional le acompañará a un viñedo durante una hora u hora y media de vendimia. Dependiendo de las condiciones meteorológicas y de la madurez de las uvas, el taller puede centrarse únicamente en el trabajo en la bodega, que es igual de apasionante en esta época del año.

– Visita a la finca y cata de vinos

Als aufregendster Moment des Jahres in einem Weinberg öffnen die Weinschlösser ihre Türen für Sie, um einen halben Tag lang am Trubel der Weinlese teilzunehmen. Je nach Wetter und Reife der Trauben können Sie sich in den Weinbergen oder in den Weinkellern treffen!

– 9.30 Uhr: Empfang bei einem Kaffee mit Vorstellung des Weinguts und der Erntetechniken durch mindestens 1 Winzerbetreuer.

– Begleitung durch einen Fachmann in eine Weinbergsparzelle für 1 bis 1,5 Stunden Weinlese. Je nach Wetterbedingungen und Reife der Trauben kann sich der Workshop ausschließlich auf die Arbeit im Weinkeller konzentrieren, die zu dieser Jahreszeit ebenfalls spannend ist.

– Besichtigung des Weinguts & Verkostung

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Cadillac-Podensac