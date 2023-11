MARCHÉ DE NOËL Cailhau, 3 décembre 2023, Cailhau.

Cailhau,Aude

Marché de Noël le 3 décembre prochain avec vente de produits régionaux, ateliers maquillage et peinture, photo avec le Père Noël…

Buvette et petit snack..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Cailhau 11240 Aude Occitanie



Christmas market on December 3, with sales of regional products, make-up and painting workshops, photo with Santa Claus…

Refreshments and snacks.

Mercado de Navidad el 3 de diciembre, con venta de productos regionales, talleres de pintura y pintura de caras, foto con Papá Noel…

Bar de refrescos y aperitivos.

Weihnachtsmarkt am 3. Dezember mit Verkauf von regionalen Produkten, Schmink- und Malworkshops, Foto mit dem Weihnachtsmann…

Getränke und kleine Snacks.

Mise à jour le 2023-11-15 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin