Pour le cinquantième anniversaire de l'appellation Cahors, c'est toute la ville éponyme qui va s'animer pendant 3 jours, autour de la Saint-Vincent. Le programme détaillé sur le site vindecahors.fr Inédit pour le cinquantième anniversaire de l'appellation Cahors, c'est toute la ville éponyme qui va s'animer pendant trois jours, autour de la Saint-Vincent.

Pendant 3 jours, le vignoble et la ville de Cahors s’animeront autour de concerts, de dégustations gourmandes…… et de nombreux autres rendez-vous seront aussi à l’affiche. Le programme détaillé sera disponible très prochainement sur le site : vindecahors.fr! Quelques temps-forts à noter dès à présent dans les agendas :

Vendredi 21 janvier : diner gastronomique imaginé par un collectif de chefs des Bonnes Tables du Lot autour de la truffe et des vins de Cahors au restaurant la chartreuse, en présence des vignerons.

Samedi 22 janvier : au départ de la Villa Cahors Malbec, dégustation itinérante dans le cœur historique de la ville, à la rencontre des vignerons. Bandas et groupes de musiques animeront les rues.

Dimanche 23 janvier : dans le vignoble les domaines ouvrent leurs portes et proposent des animations toute la journée. En ville célébration de la messe de la Saint Vincent dans la Cathédrale Saint-Etienne, animations musicales, procession de la statue de Saint-Vincent avec les vignerons et la confrérie des vins de Cahors. Vignoble de Cahors Cahors 46000 Cahors Lot vendredi 21 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

samedi 22 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

dimanche 23 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

