Soirée rosé concert, à Cahors Saveurs Cahors Saveurs Cahors, 29 juin 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Cahors Saveurs vous propose une soirée « rosé concert », avec la présence des Dégâts Locos !

Réservation obligatoire..

2023-06-29 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-29 . 5 EUR.

Cahors Saveurs

Cahors 46000 Lot Occitanie



Cahors Saveurs invites you to a « rosé concert » evening, with the Dégâts Locos!

Reservations essential.

Cahors Saveurs le invita a una velada « concierto rosado », ¡con los Dégâts Locos!

Imprescindible reservar.

Cahors Saveurs bietet Ihnen einen « Rosé-Konzert »-Abend, bei dem die Band Dégâts Locos auftritt!

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Cahors – Vallée du Lot