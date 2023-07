Afterwork du mois rose Cahors Malbec Lounge Cahors, 19 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Les Afterworks de la Villa Malbec continuent de 19h à 21h le jeudi 19 octobre avec l’afterwork du mois rose.

En soutien de la lutte contre le cancer, venez partager un verre de Cahors et une planche de tapas habillés en rose.

Une partie des bénéfices de la soirée sera reversée à une association caritative.

Réservations conseillées, par téléphone ou par mail..

2023-10-19 19:00:00 fin : 2023-10-19 21:00:00. 10 EUR.

Cahors Malbec Lounge

Cahors 46000 Lot Occitanie



The Villa Malbec afterworks continue from 7 to 9 pm on Thursday October 19 with the pink month afterwork.

In support of the fight against cancer, come and share a glass of Cahors and a tapas board dressed in pink.

Part of the evening’s profits will be donated to charity.

Reservations recommended, by phone or e-mail.

Los afterworks de Villa Malbec continúan de 19:00 a 21:00 el jueves 19 de octubre con el afterwork del mes rosa.

En apoyo a la lucha contra el cáncer, ven a compartir una copa de Cahors y un plato de tapas vestido de rosa.

Parte de los beneficios de la velada se donarán a organizaciones benéficas.

Se recomienda reservar por teléfono o correo electrónico.

Die Afterworks der Villa Malbec werden am Donnerstag, den 19. Oktober von 19.00 bis 21.00 Uhr mit dem Afterwork des rosa Monats fortgesetzt.

Um den Kampf gegen den Krebs zu unterstützen, kommen Sie zu einem Glas Cahors und einem Tapas-Brett in rosafarbenem Gewand.

Ein Teil der Einnahmen des Abends wird an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet.

Reservierungen werden empfohlen, telefonisch oder per E-Mail.

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Cahors – Vallée du Lot