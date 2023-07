Afterwork des vendangeurs Cahors Malbec Lounge Cahors, 14 septembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Les Afterworks de la Villa Malbec continuent de 19H à 21H le jeudi 14 septembre avec l’afterwork des vendangeurs !

Venez célébrer les vendanges autour d’un verre de Cahors et d’une planche de tapas à déguster !

Réservations conseillées, par téléphone ou par mail..

2023-09-14 19:00:00 fin : 2023-09-14 21:00:00. 4 EUR.

Cahors Malbec Lounge

Cahors 46000 Lot Occitanie



Villa Malbec Afterworks continue from 7pm to 9pm on Thursday September 14th with the grape-pickers? afterwork!

Come and celebrate the harvest with a glass of Cahors and a platter of tapas!

Reservations recommended, by phone or e-mail.

El afterwork de Villa Malbec continúa el jueves 14 de septiembre de 19:00 a 21:00 con el afterwork de los vendimiadores

Venga a celebrar la vendimia con una copa de Cahors y un plato de tapas

Se recomienda reservar por teléfono o correo electrónico.

Die Afterworks der Villa Malbec gehen am Donnerstag, den 14. September von 19 bis 21 Uhr mit dem Afterwork der Weinleser weiter!

Feiern Sie die Weinlese mit einem Glas Cahors und einer Auswahl an Tapas!

Reservierungen werden per Telefon oder E-Mail empfohlen.

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Cahors – Vallée du Lot