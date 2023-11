Animations de Noël par O’Cahors Cahors, 1 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Animations de Noël proposées par l’association de commerçants O’Cahors. Pour l’occasion, les commerces seront ouverts les dimanche 17 et 24 décembre !

Tout est gratuit !.

2023-12-16 14:30:00 fin : 2023-12-16 12:30:00. EUR.

Cahors 46000 Lot Occitanie



Christmas activities organized by the O’Cahors retail association. For the occasion, shops will be open on Sunday December 17 and 24!

And it’s all free!

Animación navideña organizada por la asociación de comerciantes O’Cahors. Para la ocasión, las tiendas abrirán los domingos 17 y 24 de diciembre

¡Y todo es gratis!

Weihnachtsanimationen, die von der Händlervereinigung O’Cahors angeboten werden. Zu diesem Anlass sind die Geschäfte am Sonntag, den 17. und 24. Dezember geöffnet!

Alles ist kostenlos!

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Cahors – Vallée du Lot