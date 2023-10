Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2023 Cahors, 14 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

La Région Occitanie a créé la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie afin de renforcer la visibilité des artistes du territoire et de soutenir la création contemporaine.

Cette 6ème édition permet aux amateurs d’arts visuels de rencontrer des sculpteurs, plasticiens, peintres, graphistes, designers, vidéastes ou photographes sur leurs lieux de création, et c’est un excellent moyen pour les artistes de présenter leurs méthodes de travail et leurs œuvres, tout en favorisant une proximité avec le public..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . EUR.

Cahors 46000 Lot Occitanie



The Occitanie Region has created the Journée des Ateliers d?Artistes d?Occitanie to raise the profile of local artists and support contemporary creation.

This 6th edition gives visual arts enthusiasts the chance to meet sculptors, visual artists, painters, graphic artists, designers, video makers and photographers at their creative sites, and is an excellent way for artists to present their working methods and their works, while fostering a close relationship with the public.

La Región de Occitanie ha creado la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie para dar a conocer a los artistas locales y apoyar la creación contemporánea.

En su sexta edición, este evento ofrece a los aficionados a las artes visuales la posibilidad de conocer a escultores, artistas plásticos, pintores, artistas gráficos, diseñadores, videastas y fotógrafos en sus lugares de trabajo. Es una excelente manera de que los artistas muestren sus métodos de trabajo y su obra, al tiempo que se fomenta una relación más estrecha con el público.

Die Region Okzitanien hat den Tag der Künstlerateliers in Okzitanien ins Leben gerufen, um die Sichtbarkeit der Künstler in der Region zu erhöhen und das zeitgenössische Kunstschaffen zu unterstützen.

Ausgabe ermöglicht es Liebhabern der bildenden Kunst, Bildhauer, Plastiker, Maler, Grafiker, Designer, Videokünstler oder Fotografen an ihren Schaffensorten zu treffen. Für die Künstler ist dies eine hervorragende Möglichkeit, ihre Arbeitsmethoden und Werke vorzustellen und gleichzeitig die Nähe zum Publikum zu fördern.

